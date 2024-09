FORA DO HOSPITAL

Ex-BBB Rodrigão tem alta após descoberta de tumor

Rodrigão teve alta nesta terça-feira, 3, após uma cirurgia realizada na glândula suprarrenal para a contenção de um sangramento. Ele descobriu um tumor no local, e realizou o procedimento na sexta-feira, dia 30 de agosto, após sete dias internado.

Adriana Sant'Anna, mulher do ex-BBB, publicou uma atualização do estado de saúde do marido em suas redes sociais, junto de um vídeo gravado em 31 de agosto.