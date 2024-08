FAMOSOS

Comida de hospital nos EUA choca ex-BBB Rodrigão, internado com sangramento no rim e fígado

Cirurgião brasileiro foi chamado para cuidar do influenciador

Da Redação

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 08:28

Ex-BBB Rodrigão é internado nos Estados Unidos Crédito: Reprodução/Instagram

Internado às pressas após sentir fortes dores causadas por um sangramento na região do fígado e do rim, o ex-BBB Rodrigão segue sem saber o que aconteceu com sua saúde. O influenciador está internado nos Estados Unidos, onde mora com a esposa, a também ex-BBB Adriana Sant'Anna, e os filhos.

Em suas redes sociais, Adriana contou que ela e o marido ficaram chocados com a cultura diferente do país, mesmo morando no local há vários anos. "A parte desafiadora: Rodrigo estava há dois dias sem comer por conta da dor e porque precisou entrar na cirurgia para conter o sangue. Quando liberaram para comer, trouxeram bacon, ovo, batata frita, leite... Bem diferente essa parte. Mas eu trouxe comida de casa", completou.

Comida de hospital nos EUA Crédito: Reprodução

Ela disse ainda que, diante da incerteza do quadro, pediu a um cirurgião brasileiro especializado em aparelho digestivo que fosse até o país para tratar o marido.

"Nos ainda não temos um diagnóstico definido. Estamos firmes, confiantes e felizes porque Dr. Antonio Viana Neto acabou de chegar em nossa casa. Ele veio do Brasil para cá, é cirurgião do aparelho digestivo. Ele já estava acompanhando cada detalhe à distância e tudo que ele disse tem acontecido. Você entende o Deus de detalhes? Antonio me disse ontem: 'a medicina pode dar diagnósticos, Adriana. Mas temos o médico dos médicos que é capaz de mudar cenários a qualquer momento. Continuaremos orando, Adriana. Viveremos um grande testemunho juntos'. Estamos alegres e desfrutando de uma paz que excede todo entendimento. Obrigada pelas orações. Se puder, continue orando, declarando vida, saúde, cura e que possamos experimentar mais e mais de Jesus aqui!", escreveu.

Diagnóstico

Na madrugada desse sábado (24), a influencer atualizou o quadro clínico do marido aos seguidores. "Oi, ele está dormindo. Botei um tampão nele, botei tapa-olho, botei [tampão] nos dois ouvidos, então ele não consegue ouvir nada. Ele está dormindo e eu estou aqui deitada no sofá. Gente, vai tudo bem. Jesus está cuidando de cada detalhe. Foi desesperador num primeiro momento porque eu estava dentro do avião, embarcando, né?", contou nos Stories.

"E Bruno estava levando ele para o hospital e fiquei o voo inteiro sem ter notícia, mas fui confiando no Senhor e está tudo bem. Ele acabou de fazer uma tomografia, porque agora que estancou o sangramento, consegue fazer a tomografia, mas a gente só vai ter o possível resultado amanhã, e ele teve Covid tem uma semana e meia, a gente não sabe se tem relação, não é uma coisa normal, não tem um diagnóstico nesse momento", explicou.

"O primeiro passo foi estancar o sangramento e agora são os exames. Só que depois de estancar esse sangramento ele tem que ficar 48 horas em observação, então, contando a partir de amanhã, [depois] domingo, na segunda-feira... Provavelmente vão vir mais médicos para poder trazer um possível laudo. É orar e amar Jesus, e agradecer a Jesus por absolutamente tudo. Às vezes, eu vou ficar sumida daqui porque eu estou 100% com ele, mas tenham certeza que quando eu tiver qualquer notícia eu vou trazer, mas eu estou amando e louvando Jesus", completou.

Adriana chegou a fazer um desabafo sobre a situação do marido nas redes sociais.

Leia o desabafo de Adriana na íntegra:

"Estava no aeroporto embarcando de volta pra casa, quando Rodrigo ligou dizendo que não estava aguentando de dor. Ligo pra Thais e ela imediatamente pede a Bruno pra levá-lo ao hospital. Ligo pra Dra. Karla e peço para ficar em contato com Bruno. Essa foi a última informação que tive antes do avião decolar.

Bruno diz: 'estou chegando no hospital com Rodrigo'. Pronto. Decolei e fiquei sem notícias por 6 horas e 30 min. Sem saber absolutamente nada! Quando chego na conexão, ainda dentro do avião, recebo a notícia que Rodrigo estava com um sangramento na região do fígado e rim. E iriam transferi-lo de hospital para operar. Naquele momento meu mundo caiu.

Eu só sabia chorar e correr para o portão do meu embarque para Orlando, afinal não poderia perder esse voo. Quando chego ao portão, cadê a minha bolsa com os documentos? Esqueci dentro do outro avião. Naquele momento, sentei no chão e comecei a chorar: 'Jesus me ajuda! Jesus me ajuda! Por favor! Eu não posso perder esse voo. Eu preciso achar minha bolsa'.

Ligo para Gerusa e ela tenta me acalmar e me pede para ir até o portão do avião que estava, mas acha que eu lembrava? Não fazia ideia de onde tinha saído, afinal tinha recebido a pior notícia da minha vida minutos antes. Novamente clamei: 'Jesus me ajuda, Jesus!'. Até que ouço chamarem meu nome, em um espanhol, que não era traduzível naquele momento para mim. Eu só conseguia ouvir: 'Adriana Ribeiro Sant'Anna, venha até o portão X'. Sentei novamente no chão e chorava pedindo ajuda a Deus… até que milagrosamente vem na minha mente: portão 142. Corri como se não houvesse amanhã e consegui chegar. Lá estava a aeromoça com minha bolsa e todos os documentos dentro.

Nesse meio tempo, Bruno me ligava para dizer que já a ambulância levando até o outro hospital, que aplicaram mais morfina em Rodrigo e ele estava sem dor, mas que iriam operá-lo. Dra. Karla me liga dizendo que ele ficaria bem. Monalysa, nossa assistente nos EUA, segue em direção ao hospital pra fazer todas as traduções necessárias. Vou caminhando em direção ao embarque, até que ligo para Larissa e ela me diz que já estava com Gerusa comprando voo para vir até Orlando e que Antonio estava desmarcando toda sua agenda de pacientes e seguindo em direção a Orlando junto com ela - Antonio é especialista nessa área.

E assim, com essas últimas notícias, embarquei novamente e aqui estou dentro do avião por mais 3 horas que parecem ser uma eternidade. Sem novas notícias e sem saber até mesmo se ele já esta na mesa de cirurgia.

A única coisa que tenho feito dentro desse avião é adorar a Jesus. Adorando! Amando meu melhor amigo. Falei ao Senhor: 'farei como Jó que mesmo em meio a dor e feridas em sua pele, foi capaz de dizer de todo o coração. Bendito é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor'. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na boa notícia ou na má notícia... Tu sempre será o meu Deus, o meu pai. Nunca irei negá-lo!

Já estou calma, em paz e com a certeza absoluta que sairá um novo homem desse hospital. Tudo que acontece, tem um propósito único e exclusivo pra cada um de nós. O Senhor já está fazendo grandes coisas em nos e através de nos. Um lindo testemunho está sendo gerado. Eu posso ver... eu posso sentir. Apenas orem! Por favor!! Assim que der, darei notícias. E sem tristeza hein. VAI TUDO BEM!! VAI TUDO BEM!!!

Ele precisou ser transferido de hospital - Bruno estava com ele o tempo todo enquanto eu estava dentro do avião. Logo que chegou no outro hospital, foi fazer a embolização pra 'estancar' o sangramento e agora permanece no aqui no hospital em observação até a possível cirurgia. Creio no milagre de Jesus e ele não precisara de cirurgia, em nome de Jesus.

Ainda não sabemos a causa, não sabemos nada. Cada hora fazem exames novos. Amanhã, Antonio (amigo e médico especializado nessa área) chega aqui pra nos dar todo suporte, Larissa vem junto e vai tudo bem!!