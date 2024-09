AMOR

Adriana dança com Rodrigão em hospital e se declara: ‘Até que a morte nos separe’

A ex-BBB e influenciadora Adriana Sant’Anna compartilhou um vídeo no qual aparece dançando com o marido, Rodrigão, em um hospital, onde ele está internado, nos Estados Unidos. O ex-BBB foi submetido a uma cirurgia para remover a glândula suprarrenal após apresentar um sangramento.

“Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença… até que a morte nos separe! Ah, casais! Se amem! Os problemas que vocês têm são tão pequenos. Não desistam um do outro! Não desistam!! Refizemos o momento do reels anterior. Antes estávamos em um quarto de um hotel e hoje estamos em um quarto de um hospital”, escreveu Adriana, na legenda do vídeo.