FAMOSOS

Cirurgia do ex-BBB Rodrigão será feita por robô

Os detalhes da operação foram divulgados pela esposa de Rodrigão, a também ex-BBB Adriana Sant’anna, em uma live no Instagram. O robô usado na cirurgia do influencer atua em casos de urologia, ginecologia, cabeça e pescoço, cardiologia, cirurgia geral, colorretal e bariátrica.

Em cada extremidade, fica um instrumento, além de uma câmera com potencial de zoom em dez vezes, inserida no paciente juntamente com os utensílios. Os cortes para entrada dos instrumentos são mínimos, não passando de 13 milímetros.

Dentro do operado, os instrumentos se articulam em até 90 graus, acessando diversos locais do corpo. Esse tipo de robô já foi utilizado em mais de 13 milhões de casos, e no Brasil, está presente desde 2008. Rodrigão, no entanto, será operado nos Estados Unidos, onde está internado desde a última sexta-feira (23).