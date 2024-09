POLÊMICA

Isabel Veloso revela sexo e nome do bebê após polêmica sobre câncer terminal

A gravidez de Isabel gerou controvérsias, com muitos criticando a jovem por decidir engravidar sabendo de sua doença terminal. No entanto, recentemente a polêmica ganhou novos contornos após sua médica, Melina Branco, esclarecer que Isabel não está em estágio terminal, mas sim em cuidados paliativos. Isso levou a jovem a ser acusada nas redes de mentir sobre sua condição.

Branco, em sua defesa, explicou que Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021 e passou por diversos tratamentos de quimioterapia, sem sucesso. “No final de 2023, ela apresentou remissão do tumor, mas, infelizmente, ele voltou a crescer em 2024”, explicou a médica, destacando que, apesar de o câncer existir, o crescimento do tumor tem sido mais lento do que o esperado pela Medicina.