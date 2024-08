DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES

'Vi muita coisa que deixou claro que ela não tinha câncer terminal, diz celebrante do casamento de Isabel Veloso

A influenciadora Isabel Veloso, que está envolvida na polêmica sobre o câncer ser terminal ou não, voltou a ser um dos assuntos comentados após a celebrante do casamento dela alegar ter se sentido traída pelo comportamento da jovem.

A jovem de 19 anos se casou em abril com Lucas Borbas, seu marido. No entanto, com várias informações desencontradas sobre Isabel ter mais 6 meses de vida previstos ou não, Aline Regina Ferreira, dona da empresa Colorindo o Altar, desabafou na internet sobre o ocorrido.