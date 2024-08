PALIATIVOS

Isabel Veloso rebate críticas após médica negar câncer terminal: 'Pode ser que eu dure mais um ano ou dez'

Segundo Isabel, seu recente afastamento da internet se deve ao cansaço de lidar com os comentários vindos de internautas desinformados. “Estou bem cansada de as pessoas virem me acusar de coisas que eu não sou. Está tudo com a assessoria jurídica, só tenho provas a favor de mim”, afirmou.