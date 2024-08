FUTURA MAMÃE

Com câncer terminal, influencer Isabel Veloso anuncia gravidez

Um dia depois de descobrir dois nódulos nos seios , a influenciadora Isabel Veloso revelou neste domingo (11) que está grávida. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que espera seu primeiro filho com Lucas Borba.

“Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir”, disse ela citando um versículo bíblico. A jovem de 18 anos tem Linfoma de Hodgkin e enfrenta um tumor ao redor do coração. "A doença está parada, mas é traiçoeira. Quando ela começar a se disseminar, não vai mais parar. Isso me assusta", disse.