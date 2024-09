INVESTIGADA

Silenciada? Deolane posta foto 'amordaçada' após deixar cadeia

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra fez a primeira publicação nas suas redes sociais após sair da prisão, nesta segunda-feira (9). Na imagem postada no Instagram, a influenciadora aparece com os olhos fechados e uma fita estampada com um x cobrindo sua boca.

Na legenda, Deolane escreveu “Carta aberta…”, seguindo a mesma linha dos seus últimos posts, onde ela publicou, em parceria com a irmã Daniele Bezerra, cartas escritas durante o período detida. Nas postagens, as legendas também eram “carta aberta”, em caps lock.

No segundo pronunciamento, Deolane disse: “Boa tarde Povo! Olha eu aqui de novo, tá demorando né? Sim, as coisas para mim sempre foram mais difíceis, mas como operadora do direito sigo aguardando os prazos. Sou filha do Altíssimo e tenho certeza que tudo que eu tenho passado é para firmar a minha fé naquele que sempre me colocou de pé”.