SUSPEITA DE LAVAGEM

Justiça concede liberdade para Deolane Bezerra, afirma irmã

A Justiça concedeu liberdade para Deolane Bezerra e a advogada será solta ainda na manhã desta segunda-feira, segundo a irmã da influencer Dayanne Bezerra. A mãe das advogadas, no entanto, seguirá presa.

"Estamos indo para a porta do presídio. Saiu a decisão, Deolane foi liberada, mas minha mãe [Solange], não; É uma prisão injusta, arbitrária", declarou Dayanne. "Minha mãe é inocente, não tem nada que justifique essa prisão", acrescentou.

Ela ainda pediu que os seguidores fossem até o local para dar apoio. "Precisamos de vocês lá. Vamos sair com Deolane, mas precisamos mais do que nunca da forças de vocês", solicitou. A publicação foi feita no Instagram de Deolane, por volta das 9h30.