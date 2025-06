SENADO

Defesa de Virginia se manifesta sobre pedido de indiciamento da CPI das Bets

Influenciadora foi acusada pelos crimes de "publicidade enganosa e estelionato"

O advogado Michel Saliba, responsável pela defesa de Virginia Fonseca na CPI das Bets, se manifestou após o pedido de indiciamento da influenciadora no relatório final apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) . A empresária foi acusada de publicidade enganosa e estelionato no documento, protocolado nesta terça-feira (10).>

Segundo nota enviada à imprensa, a defesa de Virginia recebeu com "surpresa e espanto" o relatório. “Apesar disso, (a defesa) aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do Relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes Senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito”, disse Saliba em nota. >

"A defesa técnica de Virginia Fonseca, com o respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e à sua Relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento da influenciadora digital, apresentado pela Senadora Soraya Thronicke. Apesar disso, aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do Relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes Senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito.>