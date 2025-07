INFLUENCIADORES

Virginia, Deolane e Carlinhos Maia viram réus por promoção de apostas online

Influenciadores são acusados de incentivar jogos de azar e responderão por prejuízo de mais de R$ 500 mil

De acordo com o processo, iniciado no dia 9 deste mês, os influenciadores teriam contribuído para o vício e a ruína financeira do homem ao divulgarem os sites de apostas de maneira “velada e enganosa”. Segundo ele, as postagens nas redes sociais criavam a ilusão de ganhos fáceis e constantes, sem alertar sobre os riscos envolvidos. “Os três atuaram como representantes das plataformas”, argumenta o autor, que pede sigilo sobre sua identidade.>