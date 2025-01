INDIRETA PESADA

Ex-atriz mirim da Globo critica Renato Aragão em seu aniversário: ‘Idade apaga erros?’

Comediante completa 90 anos nesta segunda (13)

Anna Luiza Santos

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 16:38

Duda Little e Renato Aragão Crédito: Reprodução

Conhecida por trabalhar na TV com Renato Aragão e Xuxa na década de 80, a jornalista Duda Esteves, a Duda Little, fez uma postagem em suas redes sociais nesta segunda-feira (13) onde os internautas apontam como uma indireta para o comediante. Segundo o portal Metrópoles, a ex-repórter mirim publicou e logo apagou um story onde questionava se "a idade apaga erros", justamente no dia em que o intérprete de Didi Mocó completa 90 anos.

"A idade apaga os erros? A pessoa com 90 anos… Ainda podemos acreditar que ela vai pagar por tudo que fez nesta vida para tanta gente? Ou vamos acreditar que Deus está vendo tudo?", escreveu.

Na infância, Duda fez parte do elenco de ‘Os Trapalhões’ por dois anos, além de já ter aparecido em O Mistério de Robin Hood (1990) e Os Trapalhões e a Árvore da Juventude (1991). Hoje com 45 anos, a jornalista já passou pelo programa É de Casa e ficou, durante 13 anos, no programa Mais Você.