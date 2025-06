DETALHES

Veja como é o hotel 'só para adultos' de Messi em ilha paradisíaca na Espanha

Hospedagem tem vista para o mar, piscinas, spa, academia, terraço e Sky Bar

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de junho de 2025 às 06:00

Hotel de Messi na Espanha Crédito: Reprodução

Um dos maiores jogadores do mundo, Lionel Messi divide sua carreira nos gramados com o mundo hoteleiro. O astro é dono da rede de hotéis MiM, que conta atualmente com seis empreendimentos. Entre eles, um apenas para adultos, localizado na paradisíaca ilha de Mallorca, na Espanha.>

O local, que antes se chamava Hotel Fona Mallorca, foi adquirido pela rede do argentino em 2020 e fica localizado na cidade de S'Illot, às margens do mar e a 50 metros da praia de Sa Coma. O imóvel foi remodelado e transformado em um espaço de luxo, oferecendo uma estadia tranquila em um cenário belíssimo. Crianças não são permitidas, uma vez que o empreendimento é voltado exclusivamente para maiores de idade.>

O Hotel MiM Mallorca tem 98 quartos e suítes, distribuídos por quatro andares, todos projetados em estilo mediterrâneo. As diárias têm um preço médio de € 200 por noite - e, com atual cotação do euro, o valor sairia a aproximadamente R$ 1.480.>

As instalações possuem incluem duas piscinas externas, spa com diversos tratamentos, academia, terraço e um Sky Bar com vista para o mar. O hotel também oferece uma variada oferta gastronômica em seu restaurante e bares, onde o hóspede pode desfrutar da culinária mediterrânea. >

Atualmente, o imóvel está aberto durante a primavera e o verão, quando há a alta temporada turística da ilha. O lugar foi reconhecido por seus padrões ambientais, conquistando certificação internacional de eficiência e sustentabilidade. >