Usa airfryer? Veja 7 alimentos que você nunca deve preparar nela

Alguns ingredientes não cozinham direito e ainda podem danificar o aparelho

Publicado em 27 de junho de 2025 às 07:00

Nem tudo pode ir na fritadeira elétrica sem causar problemas Crédito: Freepik

A airfryer se tornou uma aliada na cozinha brasileira. Rápida, prática e fácil de usar, ela conquistou quem quer comer melhor com menos óleo. Mas isso não quer dizer que qualquer alimento possa ser colocado lá dentro. >

Na verdade, existem produtos que simplesmente não funcionam bem nesse tipo de preparo. Alguns atrapalham o cozimento, outros sujam ou danificam a fritadeira. De acordo com um especialista ouvido pelo site Real Simple, esses alimentos devem ficar de fora:>

1 – Hambúrgueres

Por mais que a fritadeira consiga cozinhar carne crua, ela não alcança o mesmo resultado da grelha ou chapa. A superfície do hambúrguer não ganha aquela crosta dourada típica e o interior tende a passar do ponto.>

Quem gosta da carne mal passada ou ao ponto pode se decepcionar com a textura. Além disso, o sabor também perde intensidade sem o selado ideal por fora.>

2 – Empanados úmidos

Frango à milanesa feito na hora ou qualquer empanado com massa fresca e molhada não combina com a airfryer. A umidade faz o empanado escorrer, respingar e grudar nas partes internas do aparelho.>

Isso dificulta muito a limpeza e ainda compromete o resultado final, que fica sem crocância. O ideal é usar versões congeladas ou pré-fritas, próprias para esse tipo de preparo.>

3 – Verduras folhosas

Folhas como espinafre, couve e acelga são leves demais e acabam voando dentro da cesta com a circulação do ar quente. Isso faz com que cozinhem de forma irregular, queimem ou ressequem.>

Se a intenção for fazer chips crocantes, pode funcionar bem. Fora isso, o melhor é cozinhar essas folhas no vapor ou na frigideira, para manter textura e nutrientes.>

4 – Alimentos com queijo

Pratos com muito queijo derretido — como sanduíches, batatas gratinadas ou mac and cheese — tendem a escorrer no cesto da airfryer, fazendo sujeira e queimando no fundo.>

Além de comprometer o sabor, isso pode danificar o aparelho. Palitos de mussarela e outras opções congeladas e empanadas são as únicas exceções que costumam funcionar bem.>

5 – Alimentos com molho

Frango com molho barbecue ou carne marinada, por exemplo, não funcionam bem na fritadeira. O molho escorre pelos furos da cesta e queima rapidamente no fundo do compartimento.>

O resultado é uma sujeira difícil de limpar e um cozimento desequilibrado. Nesse caso, o ideal é deixar esses pratos para o forno ou fogão mesmo.>

6 – Grãos crus

Arroz, macarrão ou quinoa não devem ser preparados crus na airfryer. Esses alimentos precisam de água fervente, e a fritadeira não atinge a temperatura certa para isso.>

Mesmo com um recipiente interno, o calor não é suficiente para cozinhar os grãos de forma adequada. O resultado costuma ser uma mistura grudenta, crua e sem sabor.>

7 – Carnes grandes com osso

Cortes como frango inteiro ou peças grandes de carne com osso até cabem na airfryer, mas não cozinham de maneira uniforme. O interior pode ficar cru, enquanto o exterior passa do ponto.>