'Wandinha': Roteiristas já estão trabalhando na terceira temporada da série, revela Jenna Ortega

Segunda temporada da série é uma das mais aguardadas da Netflix em 2025

"Ainda não recebemos um sinal positivo oficial ou algo assim, mas sei que os roteiristas estão…Com um programa como esse você tem que sair na frente do jogo", afirmou Ortega. A Netflix ainda não anunciou a renovação para o terceiro ano de “Wandinha”.>

Ela também adiantou o que o público pode esperar dos próximos episódios, criados por Alfred Gough e Miles Millar. É muito insano, é muito bizarro. Eu acho que há um monte dessas cenas e enquadramentos, e há um episódio inteiro baseado em slashers, e nós fazemos um monte de referências a filmes de terror. Então, com tudo isso, eu sinto que nós nos sentimos mais confiantes e, assim, sentimos que poderíamos fazer sequências maiores e mais elaboradas, o que é legal”, disse a atriz de 22 anos. >

Além da inusitada chegada de Lady Gaga no elenco, os novos episódios incluem Steve Buscemi (Fargo), Thadiwe Newton (Westworld), Billie Piper (Doctor Who), Noah Taylor (Preacher), Christopher Lloyd (De Volta Para o Futuro), Joanna Lumley (Absolutely Fabulous), Haley Joel Osment (O Sexto Sentido), Frances O'Connor (Invocação do Mal 2) e Heather Matarazzo (O Diário da Princesa). >