EXCLUSIVO

Viajar para Nova York sem sair do Brasil? Tiffany & Co. inaugura café exclusivo em São Paulo

Experiência exclusiva chega ao Brasil: Agora você pode tomar café da manhã na Tiffany & Co.

A Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de março de 2025 às 14:43

Blue Box Café Crédito: Divulgação

Já pensou em viajar para Nova York através de uma experiência culinária? A Tiffany & Co. inaugura, pela primeira vez no Brasil, o Blue Box Café, cafeteria pop-up que promete uma imersão sofisticada inspirada no icônico Breakfast at Tiffany’s (Bonequinha de Luxo). >

Localizado em frente à nova flagship da marca no Shopping Iguatemi São Paulo, o espaço estará aberto de 27 de março a 30 de abril, com reservas disponíveis no site oficial. A experiência gastronômica une a identidade clássica da Tiffany & Co. a elementos da cultura brasileira, oferecendo pratos nova-iorquinos, como hambúrgueres, e opções nacionais para café da manhã, almoço e chá da tarde.>

Cardápio

O café da manhã tem inspiração direta no filme clássico Breakfast at Tiffany’s (Bonequinha de Luxo), estrelado por Audrey Hepburn e traz o menu The Audrey, com croissants amanteigados, geleias artesanais de frutas vermelhas e suco natural. No chá da tarde, o Tea at Tiffany’s oferece uma seleção requintada de sanduíches, scones com geleia, manteiga e creme, além de cafés e chás aromáticos.>

Cena do filme 'Bonequinha de luxo' Crédito: Reprodução

O ambiente foi projetado pelo Estudio Campana e revisita a gloriette, uma estrutura ornamental do século XVIII. A decoração inclui espelhos que remetem a bolhas de champanhe e vime tramado, criando um diálogo entre a elegância da Tiffany & Co. e elementos modernos da cultura brasileira.>

O Blue Box Café tem uma unidade fixa na icônica flagship da Tiffany & Co. na Quinta Avenida, em Nova York, e agora proporciona aos brasileiros a oportunidade de vivenciar essa experiência sem sair do país.>

Funcionamento

Blue Box Café Crédito: Divulgação

Local: Shopping Iguatemi São Paulo – Avenida Brig. Faria Lima, 2232 – Jardim Paulistano, São Paulo – SP>

Período: 27 de março a 30 de abril>

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h | Domingo, das 12h às 22h>