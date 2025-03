APOSENTADORIA

Miguel Falabella anuncia aposentadoria: 'Acho que tá bom, já fiz muito'

Miguel Falabella anuncia despedida dos musicais com sua nova peça "Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum".

A peça, que teve estreia nesta quinta-feira (13) no Teatro Claro Mais SP, é um clássico da Broadway dos anos 1960 e sempre foi um sonho de Falabella. “É um espetáculo circense, uma grande farsa, muito engraçado, uma grande brincadeira, com músicas do Stephen Sondheim”, contou ele. A decisão de encerrar sua trajetória nos musicais veio após uma lesão sofrida nos ensaios. “Rompi um músculo da panturrilha e tomei bronca do médico. Acho que tá bom, já fiz muito. Fiz mais de 15”, disse ele.>