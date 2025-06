AGRESSÃO

Ator de Garota do Momento é acusado de violência doméstica contra ex, diz portal

Agressões físicas e verbais teriam sido cometidas contra famosa com quem se envolveu

Elis Freire

Publicado em 11 de junho de 2025 às 20:02

Garota do Momento Crédito: Reprodução/TV Globo

Um ator da Globo está sendo acusado de violência doméstica pela ex-companheira, que expôs agressões físicas e psicológicas através de um post no Instagram. De acordo com Portal Léo Dias, esse global atuou recentemente em “Garota do Momento” —novela das 6 — além de ter feito parte do elenco de “Todas as Flores” e “Vai na Fé”.>

A vítima que relatou o caso em uma conta de Instagram anônima teria se relacionado com o famoso por cerca de 2 meses. Segundo ela, outras mulheres, incluído famosas do meio artístico também teriam sofrido com o comportamento agressivo e abusivo do artista.>

A moça expôs a situação sem dar nome a personalidade midiática e disse ter uma medida protetiva. Ela relata ainda que outras atrizes da Globo também “comeram o pão que o diabo amassou” em suas mãos, com violências, chutes e até sendo trancada no banheiro. Ao divulgar os detalhes, ela se colocou como porta-voz por todas essas mulheres.>

Veja relato anônimo:>

Eles chegam mansos, cheios de histórias partidas, olhos úmidos e frases decoradas sobre dor. Falam de pais ausentes, de abusos sofridos, da luta para ‘amar direito’, e você, mulher inteira, se aproxima com cuidado e fé porque acredita no amor como cura e não imagina que há quem use a própria ferida como disfarce. No começo, ele é sensível, é atento, chora fácil, te ouve fundo e se diz diferente. Você respira alívio e pensa: agora vai. Mas o que vem depois… é o roteiro que tantas de nós já conhecemos. O tom que sobe, a impaciência, o grito, o empurrão negado, a culpa lançada, a dor como desculpa, a promessa de terapia e o pedido de perdão.>

E tudo isso com a destreza de quem sabe manipular narrativas, porque fora dali, no mundo, ele é outro: é o homem público de fala doce, perfil poético, camisa de linho e legenda sobre afeto e autocuidado. O ideal de responsabilidade afetiva, pelo menos até a porta se fechar. Mas, por dentro, há vício de controle. Há medo disfarçado de poder, há violência que não se contenta em explodir, e ela vai minando aos poucos, corroendo a autoestima, esvaziando você de si. E essa foto, essa era a nossa favorita. Hoje, carrega rabiscos, marcas invisíveis do que ninguém vê nos retratos felizes.>