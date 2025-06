SAÚDE

Ambulâncias fazem fila no Hospital do Oeste em espera por vagas para pacientes

De acordo com moradores de Barreiras, demora no atendimento chega a até 12 horas

Monique Lobo

Publicado em 6 de junho de 2025 às 20:21

Filas de ambulâncias no Hospital do Oeste Crédito: Reprodução

Filas de ambulâncias em frente ao Hospital Geral do Oeste, em Barreiras, nos últimos dias, estão chamando a atenção da população. Em vídeos que começaram a circular nas redes sociais, na quinta-feira (5), é possível ver até seis ambulâncias enfileiradas na unidade. De acordo com moradores, a fila já chegou a ter até dez veículos e a espera para conseguir a internação dos pacientes transportados chegou a 12 horas. >

"Não teria vaga na UTI [Unidade de Terapia Intensiva] do Hospital do Oeste. De fato, o hospital tem UTI. O que não tem é vaga em decorrência da demanda", disse a advogada Maria Adail, que também é uma liderança na área de Saúde da cidade, em entrevista à rádio Oeste FM. >

Adail ainda lembrou a visita do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Barreiras esta semana. "Eu soube que ontem [terça-feira (3)], o governador do estado estaria em Barreiras, inaugurando o aeroporto ou algo similar. É importante para a economia, o aeroporto de Barreiras, tudo isso. Mas não vai ter povo feliz, se este povo não tiver saúde para conviver na sociedade em paz. [...] A doença não marca hora, ela chega. E é preciso que as autoridades entendam isso. E, principalmente, o senhor governador do Estado da Bahia", acrescentou.>

A visita que ela se refere foi feita pelo governador, juntamente com a secretária nacional de Aviação Civil, Thairyne Oliveira, na última terça-feira (3), para discutir investimentos no setor. No dia, foram assinadas ordens de serviço para obras no Aeroporto Regional de Barreiras, que totalizam um investimento de R$ 63,4 milhões.>

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que a demora no tempo de admissão dos pacientes transportados pelas ambulâncias é resultado do aumento do atendimento na unidade. "A alta demanda, agravada pelo aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), fez com que o tempo de admissão de pacientes ficasse acima da média", apontou o órgão.>

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), que administram a unidade, revelaram ainda que ela se encontra em estado de "superlotação". "Situação agravada pelo aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)", concordaram. >

Tanto a Osid quanto a Sesab acrescentaram que o hospital é o único complexo de saúde referência na assistência de alta complexidade na região e atende pacientes de 36 municípios. Completaram informando, em ambas as notas, que o HO "permanece atendendo os pacientes em sua totalidade, mobilizando esforços para prestar uma assistência multiprofissional qualificada e humanizada, bem como o acesso aos recursos necessários para o diagnóstico e tratamento".>