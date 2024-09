CRIME

Ambulância é furtada em frente a hospital na Caixa D'Água

Uma ambulância que foi furtada na noite da segunda-feira (23), na Liberdade, foi recuperada na Ladeira do Paiva, bairro da Caixa D'Água, na manhã desta terça (24). O veículo foi localizado por equipes da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Os PMs faziam buscas desde a noite de ontem, quando foram informados do furto da ambulância na Rua Saldanha Marinho, em frente ao Hospital da Cidade. Mais circunstâncias do crime não foram informadas.

Nas buscas, eles localizaram um veículo com as mesmas características do furtado estacionado. Fizeram verificações e confiaram que se tratava da mesma ambulância. Nenhum suspeito foi localizado.