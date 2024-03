COLHENDO OS FRUTOS

Esposa de Davi é convidada para gravação do DVD de Nadson O Ferinha

Audiovisual será realizado no Rio de Janeiro nesta terça (12)

Publicado em 12 de março de 2024 às 13:44

Nadson O Ferinha e Mani Reggo Crédito: Redes sociais

Enquanto Davi permanece no BBB 24 para ganhar o prêmio do reality show, a esposa dele, Mani Reggo, está colhendo os frutos do sucesso do companheiro fora do programa.

Prova disso é o convite que ela recebeu para participar do DVD do ídolo de Davi, o cantor Nadson O Ferinha, que será realizado nesta terça-feira (12), no Rio de Janeiro.

O artista chamou o baiano Leo Santana para cantar na gravação, além de Gustavo Mioto.

"Acho que não poderia faltar essa presença na gravação do DVD, representando o nosso garotão lá no BBB", disse o cantor ao lado de Mani.

A presença da esposa de Davi na gravação ocorreu principalmente após o baiano comentar constantemente da sua admiração por Nadson fora do programa.

No BBB 24, o baiano cantou a música e dançou com a amiga de confinamento, Alane, que se rendeu ao arrocha. Além deles, Bia, que tem família na Bahia, também cantou a música do artista. "Ê, lasquera!", diz a vendedora.

Após a música acabar, Alane pergunta o nome do cantor e Davi diz que é o sergipano de 21 anos. "Melhor toque de acordar que já teve", dispara o motorista.