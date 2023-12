Nadson O Ferinha foi artista mais ouvido na Bahia esse ano, diz Spotify

Nadson O Ferinha. Crédito: Reprodução

Sensação do arrocha, o sergipano Nadson O Ferinha foi o artista mais ouvido no Spotify na Bahia neste ano de 2023, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (11) pela empresa de streaming. O nome local aparece à frente de artistas de renome nacional, como MC Cabelinho e Marília Mendonça. Veja o top 5 da Bahia no serviço:



Nadson O Ferinha MC Cabelinho Marília Mendonça Filipe Ret Veigh

Escute os maiores sucessos de Nadson O Ferinha no Spotify:

O Spotify também divulgou as músicas mais executadas no estado esse ano. A lista é liderada pela versão de Leão da falecida cantora Marília Mendonça, lançada postumamente. O hit Zona de Perigo, de Leo Santana, também está no top 5. Confira:

"Leão, por Marília Mendonça "Love Gostosinho - Ao Vivo", por Felipe Amorim e NATTAN "Zona De Perigo", por Leo Santana "Erro Gostoso - Ao Vivo", por Simone Mendes "Nosso Quadro", por Ana Castela

Artista brasileira mais ouvida na plataforma esse ano, a sertaneja Ana Castela aparece como mais escutada em oito estados do Brasil. Já Taylor Swift, artista mais ouvida em todo mundo esse ano no Spotify, é a única gringa que aparece no topo em um estado brasileiro: foi a mais ouvida em Sergipe.

A lista do Spotify mostra que o brasileiro prioriza consumo de música nacional, que cresceu esse ano em 44%, segundo a plataforma. Há total domínio de artistas brasileiros no top 5 de vários estados - além de Taylor Swift, que aparece no top 5 de oito estados, somente o canadense The Weeknd aparece nos mais ouvidos do Amapá (em quarto lugar).