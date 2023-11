Spotify Wrapped 2023: Ana Castela é artista mais ouvida do Brasil; veja ranking

Nesta quarta-feira, 29, o Spotify apresenta o Wrapped, sua tradicional retrospectiva de final de ano. Além de mostrar os artistas mais ouvidos para cada usuário, o streaming revela o que foi mais ouvido no Brasil e entre as mais de 574 milhões de pessoas no mundo.



O sertanejo dominou o ranking brasileiro em 2023. Na lista dos artistas mais ouvidos, a líder foi a cantora Ana Castela que, segundo o Spotify, também foi a 93ª artista no ranking global. Marília Mendonça, que morreu em 2021, também está entre os 5 nomes mais escutados do Brasil.