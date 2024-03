ARROCHA DE QUALIDADE

Davi é acordado no BBB 24 ao som de Nadson O Ferinha; assista

Baiano voltou do paredão após receber poucos votos

Publicado em 6 de março de 2024 às 12:42

Davi dança o som de Nadson O Ferinha Crédito: Globo / Divulgação

O BBB 24 começou, nesta quarta-feira (6), ao som de um bom arrocha diretamente Tobias Barreto, em Sergipe, para o Brasil. A música do cantor Nadson O Ferinha acordou os brothers na casa mais vigiada.

Com a canção "Na Ponta do Pé", música famosa em formato de funk, Nadson virou sucesso em 2021 com a música em arrocha, criando um vínculo grande com a Bahia.

No programa, o baiano cantou a música e dançou com a amiga de confinamento, Alane, que se rendeu ao arrocha. Além deles, Bia, que tem família na Bahia, também cantou a música do artista. "Ê, lasquera!", diz a vendedora.

Após a música acabar, Alane pergunta o nome do cantor e Davi diz que é o sergipano de 21 anos. "Melhor toque de acordar que já teve", dispara o motorista.

Os brothers acordaram animados! Bora lá, mais um dia no #BBB24! 🗣️🗣️ #RedeBBB pic.twitter.com/8Bmbmk1y1i — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024

A alegria de Davi foi notada pelo próprio cantor, que compartilhou nas redes sociais o vídeo do baiano arrochando no quarto Magia.