FAVORITO DA BAHIA

'Davi, você é muito bom', se diverte Leo Santana após assistir briga no BBB 24

Cantor comentou treta do programa durante viagem ao Safari

Davi já conquistou o Brasil, mas também os artistas que assistem o Big Brother. Durante a viagem ao Safari, o cantor Leo Santana parou um momento para se divertir com a treta que aconteceu no reality show.

Dando bom dia aos seguidores, o cantor adorou a briga que teve no programa envolvendo Davi e os outros confinados. Ele e a esposa, Lore Improta, comentaram sobre a calma do morador de Cajazeiras durante a discussão.

"Bom dia. Que agonia é essa? Estamos aqui vendo as tretas do Big Brother... Rapaz, esse Davi é figura demais, vei. Rapaz, Davi, você é muito bom, cara. A gente se diverte vendo os vídeos dele. Mundo se acabando e ele nem aí. 'É isso, cara. Você é inútil, você é planta, você é cobra. Não está nem aí. O mundo pegando fogo...", brincou Leo.

Ainda na conversa com a dançarina, que também viajou para o Safari africano, Lore comentou sobre o participante ter paciência para continuar no programa, mesmo após as perseguições.