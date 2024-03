BBB 24

Davi pode receber Medalha Zumbi dos Palmares, uma das maiores honrarias soteropolitanas

Condecoração é dada para personalidades que se destacam no combate ao racismo

O soteropolitano Davi, de 21 anos, participante do BBB 2024 pode ser condecorado pela Câmara Municipal (CMS) com a Medalha Zumbi dos Palmares, honraria concedida a personalidades que se destacam no combate ao racismo, discriminação e intolerância na capital baiana.