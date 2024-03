A BAHIA É O MUNDO

'Gírias regionais' e telão em Cajazeiras: como foi o paredão de Davi em Salvador

Paredão teve recorde de votos nesta temporada

Publicado em 6 de março de 2024 às 11:21

Davi é sucesso em Cajazeiras Crédito: Globo

Foi o paredão de milhões da edição de 2024 do Big Brother Brasil. O baiano Davi ficou na casa mais vigiada do país e recebeu apenas 28,73% dos votos, sendo o paredão com recorde de votos desta edição.

Com a permanência do motorista de aplicativo, a Bahia - que é o mundo - ficou em completo surto, parecendo um carnaval fora de época, principalmente no bairro tão, tão distante onde Davi mora, em Cajazeiras.

Moradores colocaram um telão para assistir ao paredão histórico após a briga que aconteceu no programa, onde quase todos os confinados se voltaram contra Davi. A volta do participante mostrou a força da Bahia e suas gírias regionais, que viralizaram nas redes sociais.

No vídeo do telão em Cajazeiras, o morador dispara várias gírias que quem mora fora da Bahia nunca irá entender.

"Porra! Chupa, filha da p*ta. Aqui é Bahia, Cajazeiras, descalça! Cajazeiras é o mundo, porra!", disse o morador em emoção completa.

reações a permanecia do Davi no mundinho Bahia - Brasil: a thread.



cajazeiras em festa #BBB24



pic.twitter.com/zbcUrCvHba — rai 𐚁 🚗 (@beyraive4) March 6, 2024

Em outro vídeo, um grupo de motoristas de aplicativo se juntaram para fazer a gravação diretamente do bairro de Ondina, em Salvador, com a música que virou sucesso no Carnaval: 'Calma, calabreso'.

não tinha Uber hoje em salvador pois os divos estavam torcendo pro Davi #BBB24 pic.twitter.com/Fsm6KP1B5Q — rai 𐚁 🚗 (@beyraive4) March 6, 2024

E quem disse que mulher não pode xingar regionalmente? Uma senhora foi gravada pelo filho expressando todas as gírias regionais da Bahia para as confinadas do BBB, Leidy e Yasmin Brunet.

"Ah, filha da p*ta, aqui para vocês, ó [mostra o dedo do meio]. Davi vai ficar aí. Chupa, suas cachorras. Leidy, sente e roda. Você ainda tem que engolir. A próxima a sair é você, kenga. Rolha de poço... Ela querer jogar as roupas de Davi na piscina, cada uma da porra, viu", dispara.

VÁ SEUS FILHAS DAS PUTAS AQUI PRA VOCÊS Ó #BBB24 pic.twitter.com/8QL4wL1hrE — rai 𐚁 🚗 (@beyraive4) March 6, 2024

O influenciador Sereio, de Salvador, demonstrou para todos os seguidores no Instagram que o ódio do baiano é resumido em falar "desgraça" a cada 5 segundos. A reação dele viralizou nas redes sociais.

"Vai, desgraça. Porra. Eu achando que a desgraça do Davi ia sair nessa desgraça... porra de Tadeu da desgraça. Que porra, 70% aí, oh. Vai se f*der. Vai, porra. Ah, que nada. Que discurso desgraçado", disse na gravação.

Expressões e gírias regionais de Davi

As gírias regionais da Bahia faladas por Davi dentro do BBB 24 já viraram tema de discussão no X, antigo Twitter, de internautas que são do sul e sudeste do país. O CORREIO fez uma reportagem na época para explicar se seria regionalismo ou homofobia algumas expressões usadas pelo morador de Cajazeiras.