VOANDO ALTO

Ex-BBB Davi anuncia compra de novo imóvel para alugar: 'Fazendo meus investimentos'

O vencedor da última edição do "Big Brother Brasil" já está fazendo render o prêmio milionário que faturou no reality. Em seu perfil do Instagram, o ex-BBB Davi Brito anunciou a sua última aquisição: um novo apartamento para alugar.

Esse é o segundo imóvel do ex-motorista. Há poucos meses, Davi construiu uma casa do zero no litoral da Bahia. "Decidi primeiro investir o dinheiro para ter uma base e ir crescendo aos poucos, com planejamento", contou ao jornal Extra na época.O imóvel está no Condomínio Parque das Árvores, em Barra do Jacuípe, no Litoral Norte, e pode ser alugado a partir de R$ 3 mil.