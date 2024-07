CAMPEÃO DO BBB

Após confusões, Globo não renova contrato de Davi

A Globo não vai renovar o contrato do baiano Davi Brito, campeão do BBB 24. Segundo informação da Folha de S. Paulo, o vínculo, que se encerra nesta quarta-feira (31), não deve ser estendido e com isso chega ao fim a relação entre a emissora e o ex-BBB.

Segundo a reportagem, a partir de junho se intensificaram as tensões entre as duas partes, mas já havia falta de interesse do mercado publicitário em fechar acordos com Davi, mesmo com sua presença forte no Instagram, onde tem mais de 9 milhões de seguidores. A Globo só conseguiu um contrato para Davi, com a Esportes da Sorte, mas houve uma confusão porque o baiano divulgou uma empresa concorrente em sua página, o que era proibido por contrato.