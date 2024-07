CAMPEÃO DO BBB

Davi Brito desfila com novo carro de luxo avaliado em quase R$ 500 mil

Davi Brito, campeão do BBB 24, chamou a atenção nas redes sociais ao exibir seu novo carro de luxo, avaliado em quase R$ 500 mil. Desde que venceu o reality show, o ex-BBB tem investido parte de seu prêmio em itens de alto valor, e o carrão é uma de suas aquisições mais recentes.

O veículo escolhido foi uma Hilux SW4 2024 zero km, que Davi já saiu dirigindo direto da loja. Além do carro, ele construiu uma residência com piscina e churrasqueira em Salvador, na Bahia, e comprou um novo imóvel, segundo ele, para investir.