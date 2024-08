HOMENAGEM

Viola Davis exalta Rebeca Andrade após ouro no solo nas Olimpíadas: 'Você é uma luz'

"Eu celebro você, Brasil! REBECA!!!! Você é uma luz!!! This is the most beautiful photos of sportsmanship, respect and love", escreveu Viola, publicando fotos de Rebeca com a medalha e ao lado das duas ginastas americanas que completavam o pódio, a icônica Simone Biles e Jordan Chiles. Simone e Jordan reverenciaram Rebeca.