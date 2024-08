É DO BRASIL!!!

Ginastas dos Estados Unidos reverenciam Rebeca Andrade em cima do pódio em Paris

De amarelo, azul-marinho e cabelos soltos, Rebeca Andrade subiu na posição mais alta do pódio nesta segunda-feira (5) para receber o tão esperado ouro. No entanto, ninguém imaginava que Simone Biles e J. Chiles iriam reverenciar a brasileira.

Enquanto as finalistas vibravam com as medalhas, os brasileiros descobriam que Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos, conquistando o ouro na final do solo na Olimpíada de Paris-2024.