OLIMPÍADA

Rebeca Andrade conquista ouro no solo em Paris

A ginasta Rebeca Andrade conquistou uma medalha de ouro no solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta segunda-feira (5). Ela tirou 14.166 na nota. É a sexta medalha olímpica que ela conquista.

A americana Simone Biles teve a nota 14.133, e ficou com a medalha de prata.

Mais cedo, a baixa nota de Rebeca Andrade, 13.933, deixou a brasileira fora do pódio na trave. Ela garantiu apenas o quarto lugar.

A medalha de ouro ficou com Alice D'Amato, com 14,366. Foi sua segunda medalha olímpica, a segunda em Paris-2024. O segundo lugar na trave ficou com a chinesa Yaqin Zhou (14,100), seguida pela também italiana Manila Esposito (14,000).