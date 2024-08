BATE-PAPO

Prêmio dobrado, política e humildade: Davi Brito faz revelações do pós-BBB

"Não penso em fazer isso, não. Eu acho que isso nunca veio na minha cabeça. Nem em me arriscar para área política. Eu acho que o meu objetivo mesmo foi me inscrever no Big Brother para tentar muita realidade para minha família. E como eu consegui sair campeão do Big Brother, hoje eu penso só em trilhar nos caminhos que eu tô seguindo, mesmo sempre focado", disse.