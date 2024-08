SÃO PAULO

Veja causa e hora da morte do apresentador Silvio Santos

O corpo de Silvio Santos já deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O apresentador Silvio Santos morreu de broncopneumonia, neste sábado (17), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de contrair o vírus da gripe H1N1. Silvio morreu às 4h50.

Ele tinha sido internado em 18 de julho, mas teve alta dois dias depois. Já no início deste mês, no dia 1º de agosto, voltou a ser hospitalizado para exames de imagem.

O corpo de Silvio Santos já deixou hospital.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1)", diz o comunicado do hospital.

"O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", completa o boletim assinado pelos médicos Gabriel Truppel Constantino, geriatra no Hospital Israelita Albert Einstein; Victor José Dornelas Melo, geriatra no Hospital Israelita Albert Einstein; José Curado, cirurgião no Hospital Israelita Albert Einstein e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.

O velório do apresentador Silvio Santos acontecerá em cerimônia fechada, apenas com a presença de familiares.

Judeu, o proprietário deve ser sepultado na manhã de domingo (18), no Cemitério Israelista do Butantan, em São Paulo.

A decisão partiu do próprio Silvio, que, por superstição, proibiu a emissora, segundo o jornal Folha de S. Paulo, de que a equipe de jornalismo deixasse pronto um obituário para ser exibido após sua morte.

A decisão fez com que a equipe do SBT mantivesse em exibição o desenho animado Scooby-Doo após o anúncio da morte do apresentador por outras emissoras, por volta das 10h deste sábado.

Segundo a publicação, o apresentador acreditava que se deixasse o obituário pronto poderia trazer mau agouro e azar para a sua vida. Por isso, deixou uma ordem expressa de não ter qualquer arquivo com uma retrospectiva da sua vida.

Confira a nota da emissora:

“Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo.

Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu.

Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer.

Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros.

Com muito carinho e respeito a todos vocês,