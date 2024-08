TELEVISÃO

Seis filhas e 14 netos: quem são as herdeiras de Silvio Santos?

Apresentador e ícone da televisão brasileira, Silvio Santos morreu na manhã deste sábado (17), aos 93 anos

Salvador Publicado em 17 de agosto de 2024 às 14:39

Renata, Daniela, Patrícia, Rebeca e Cíntia com Silvio Santos em seu aniversário de 90 anos Crédito: Reprodução/ Instagram

Sílvia, Rebeca, Daniela, Patrícia, Renata e Cíntia. Silvio Santos se despediu neste sábado (17) e além do legado que construiu na televisão, deixou seis filhas, 14 netos e quatro bisnetos. Cintia e Silvia são fruto do primeiro casamento do apresentador, com Cidinha (Maria Aparecida Abravanel) que morreu nos anos 70, vítima de câncer. Em seguida, vieram Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata da união com Íris Abravanel. Aos 93 anos, Silvio Santos teve complicações provocadas pela H1N1 e deixou uma fortuna estimada pela Revista Forbes, em 2022, de aproximadamente, R$ 1,63 bilhão. Saiba mais a seguir sobre cada uma das herdeiras do dono do SBT.

1.Cíntia Abravanel (61 anos)

Artista plástica e filha mais velha de Sivio Santos, Cíntia é mãe de Tiago, Vivian e Ligia Abravanel. Ela foi casada por 7 anos com Paulo César Corte Gomes. Tiago, um dos filhos de Cíntia é conhecido pelas novelas que participou na Rede Globo, como Salve Jorge e também foi um dos participantes do BBB 22.

2. Silvia Abravanel (53 anos)

Luana e Amanda são filhas de Silvia, adotada por Silvio e Cidinha. Já sobre as netas, Luana é da união de Silvia com o empresário Murilo Abbas, com quem foi casada entre 1997 e 2002. Amanda, é filha de Silvia com o executivo Felipe Coimbra. Silvia é apresentadora de televisão e produtora.

3. Daniela Beyruti (48 anos)

Daniela tem três filhos: Gabriel, Manoela e Lucas. Ela é a primeira filha da relação entre Silvio e Íris. Daniela é casada com o empresário Marcelo Beyruti. Empresária, ela foi quem assumiu o SBT no ano passado, após o afastamento de Silvio Santos. Atualmente, Daniela é vice-presidente da emissora e é também responsável pelas mudanças que o canal vem passando.

Segundo a Forbes, o patrimônio de Silvio Santos está estimado em R$ 1,63 bilhão Crédito: Reprodução/ Instagram

4. Patrícia Abravanel (46 anos)

Casada com o deputado Fábio Faria, Patrícia Abravanel tem três filhos: Pedro, Jane e Senor. O caçula tem o mesmo nome do pai de Sivio Santos. Patrícia é apresentadora de televisão e empresária. Além de comandar no SBT, os programas Cante se Puder, Máquina da Fama e Vem Pra Cá, Patrícia também substituiu o pai no Programa Silvio Santos aos domingos.

5. Rebeca Abravanel (43 anos)

Rebeca Abravanel se casou com o jogador de futebol Alexandre Pato. Em janeiro deste ano, nasceu Benjamin, primeiro filho do casal. No SBT, ela apresenta o programa Roda Roda Jequiti.

6. Renata Abravanel (39 anos)