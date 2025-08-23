ADULTIZAÇÃO

YouTube suspende três canais de influenciadores por 'violação de segurança infantil'

Os vídeos produzidos por estes canais envolviam crianças e adolescentes com temas como relacionamento, desafios e danças

Monique Lobo

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 14:59

João Caetano, Taspio e Paty e Dedé Crédito: Reprodução

Pelo menos mais três canais no YouTube foram retirados do ar pela plataforma após denúncias anônimas de "adultização" de crianças.

Os canais foram dos produtores de conteúdo Taspio, João Caetano e Paty e Dedé. A reportagem checou e uma mensagem escrito "Página indisponível. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente" aparece quando o endereço dos canais é buscado na plataforma de vídeo.

O YouTube informou, em nota enviada ao G1, que os canais "violam as políticas de segurança infantil" da empresa.

Segundo a plataforma, foram os próprios usuários quem denunciaram os canais. Os perfis estão fora do ar desde a noite de quarta-feira (20).

Em um pronunciamento, a defesa dos quatro criadores de conteúdo informou que vai contestar a decisão e que "não houve qualquer notificação prévia" da plataforma. Ainda segundo o comunicado, a suspensão dos canais foi feita em "desacordo com a lei, uma vez que não oportunizou aos influenciadores o direito de resposta".

Eles também alegaram que as produções foram feitas priorizando o melhor interesse das crianças e adolescentes.

Milhões de seguidores

Os três canais suspensos acumulavam milhões de seguidores. Taspio, apelido de Felipe Sápio, tinha 12 milhões de seguidores no YouTube. Suas produções envolviam encenações de crianças e adolescentes com temas de relacionamento.

Já João Caetano tinha 17 milhões de seguidores na plataforma e produzia vídeos de crianças e adolescentes relacionados a desafios e manobras de bicicleta.

Em um stories do Instagram publicado na sexta-feira (22), ele publicou uma passagem bíblica com a legenda: "O senhor deu, o senhor tirou, bendito seja o nome dele sempre. Louvado seja Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável".

O canal Paty e Dedé, de autoria de Patrícia Caetano e André Campos, somava 7 milhões de seguidores no YouTube. As produções com crianças e adolescentes tinham como tema encenações, danças, esportes e relacionamento.