Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

YouTube suspende três canais de influenciadores por 'violação de segurança infantil'

Os vídeos produzidos por estes canais envolviam crianças e adolescentes com temas como relacionamento, desafios e danças

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 14:59

João Caetano, Taspio e Paty e Dedé
João Caetano, Taspio e Paty e Dedé Crédito: Reprodução

Pelo menos mais três canais no YouTube foram retirados do ar pela plataforma após denúncias anônimas de "adultização" de crianças.

Os canais foram dos produtores de conteúdo Taspio, João Caetano e Paty e Dedé. A reportagem checou e uma mensagem escrito "Página indisponível. Lamentamos o transtorno. Tente pesquisar algo diferente" aparece quando o endereço dos canais é buscado na plataforma de vídeo.

O YouTube informou, em nota enviada ao G1, que os canais "violam as políticas de segurança infantil" da empresa.

Os três produtores de conteúdo foram punidos logo após um vídeo intitulado "Adultização", produzido pelo influenciador Felca, ter viralizado com denúncia sobre a exposição de crianças em conteúdos destinados ao público adulto.

Segundo a plataforma, foram os próprios usuários quem denunciaram os canais. Os perfis estão fora do ar desde a noite de quarta-feira (20).

Leia mais

Imagem - STJ mantém prisão preventiva de Hytalo Santos e marido

STJ mantém prisão preventiva de Hytalo Santos e marido

Imagem - Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Hytalo Santos iria levar 'filha' adolescente para fazer lipo e retirar costela: 'Cinturinha da Barbie'

Imagem - Gravidez, lixo e festas: ex-funcionários revelam rotina na casa de Hytalo Santos

Gravidez, lixo e festas: ex-funcionários revelam rotina na casa de Hytalo Santos

Em um pronunciamento, a defesa dos quatro criadores de conteúdo informou que vai contestar a decisão e que "não houve qualquer notificação prévia" da plataforma. Ainda segundo o comunicado, a suspensão dos canais foi feita em "desacordo com a lei, uma vez que não oportunizou aos influenciadores o direito de resposta".

Eles também alegaram que as produções foram feitas priorizando o melhor interesse das crianças e adolescentes.

Milhões de seguidores

Os três canais suspensos acumulavam milhões de seguidores. Taspio, apelido de Felipe Sápio, tinha 12 milhões de seguidores no YouTube. Suas produções envolviam encenações de crianças e adolescentes com temas de relacionamento.

Já João Caetano tinha 17 milhões de seguidores na plataforma e produzia vídeos de crianças e adolescentes relacionados a desafios e manobras de bicicleta.

Em um stories do Instagram publicado na sexta-feira (22), ele publicou uma passagem bíblica com a legenda: "O senhor deu, o senhor tirou, bendito seja o nome dele sempre. Louvado seja Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável".

O canal Paty e Dedé, de autoria de Patrícia Caetano e André Campos, somava 7 milhões de seguidores no YouTube. As produções com crianças e adolescentes tinham como tema encenações, danças, esportes e relacionamento.

Patrícia Campos também fez uma postagem nos stories do Instagram, na quarta, informando a suspensão do canal. "Está sendo um dia difícil. Mas creio que Deus é soberano, e a vontade dEle prevalece sobre todas as coisas. Já passamos por tantas coisas nessa vida, vamos passar por isso também", escreveu.

Mais recentes

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
Imagem - Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'

Médica se fingiu de morta para escapar de espancamento do namorado fisiculturista: 'Senti a vida indo embora'
Imagem - Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

Sheik do Bitcoin injetou R$ 30 milhões em empresa de Malafaia, diz testemunha

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua