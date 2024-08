ADEUS A SILVIO

Silvio Santos não queria velório e proibiu SBT de deixar obituário pronto

Despedida do apresentador acontecerá em cerimônia fechada, apenas com a presença de familiares

O velório do apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, acontecerá em cerimônia fechada , apenas com a presença de familiares.

Judeu, o proprietário deve ser sepultado na manhã de domingo (18), no Cemitério Israelista do Butantan, em São Paulo.

A decisão partiu do próprio Silvio, que, por superstição, proibiu a emissora, segundo o jornal Folha de S. Paulo, de que a equipe de jornalismo deixasse pronto um obituário para ser exibido após sua morte.

A decisão fez com que a equipe do SBT mantivesse em exibição o desenho animado Scooby-Doo após o anúncio da morte do apresentador por outras emissoras, por volta das 10h deste sábado.