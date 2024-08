LUTO NA TV

Nem Silvio, nem Santos: entenda por que o apresentador não usava o nome verdadeiro

Nem Silvio, nem Santos. O maior comunicador da televisão brasileira não foi registrado com o nome pelo qual ficou conhecido. Silvio Santos, morto neste sábado (17) aos 93 anos, na verdade, chamava-se Senor Abravanel.

Nos anos 1980, Silvio chegou a explicar a origem do nome ‘Senor’, em um programa de televisão. Na ocasião, ele explicou que era descendente de Dom Isaac Abravanel, um homem que cuidava das finanças de Portugal e Espanha no século 15.

No Brasil, porém, o título de ‘dom’ do antepassado não existia. “Senor quer dizer ‘dom Abravanel”, explicou o apresentador, na época, em um programa de televisão.

“Aqui no Brasil não existe Dom. O título que meus antepassados ganharam no ano de 1400 e quantos. O dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, então disseram para o meu pai que 'Dom é frescura' e ele colocou Senor, Senor quer dizer 'Dom Abravanel”, disse.

O Silvio veio da dificuldade de sua mãe, Rebecca, pronunciar o nome Senor. Seus pais, Rebecca e Alberto Abravanel eram imigrantes judeus sefarditas que nasceram no território do antigo Império Otomano. Eles chegaram ao Brasil em 1924. Assim, desde que Senor era uma criança, portanto, era chamado pela mãe de Silvio.

O sobrenome veio durante as tentativas de deslanchar na carreira artística. Naquele período, Silvio participava de concursos de calouros no rádio e costumava vencer. No entanto, o sobrenome Abravanel o tornava mais facilmente reconhecido pela produção dos concursos. Ele acreditava que seria impedido de participar novamente. Assim, decidiu usar ‘Santos’.