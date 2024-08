TELEVISÃO

Portiolli, Eliana, Fátima: famosos lamentam a morte de Silvio Santos

Artistas, amigos e familiares de Silvio Santos lamentaram a morte do apresentador e empresário , neste sábado (17). Silvio, que estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, morreu aos 93 anos. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais.

"Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande. Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior. ???

“É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre”, declarou, no Instagram.

"Obrigado pela oportunidade de aprender e ver de perto como se constrói um grande homem e, principalmente, como conduzir e criar uma família. Meu pai, que também se foi, me ensinou a ser verdadeiro e fiel, e você, Silvio Santos, me ensinou a ser ousado e a acreditar sempre no que carregamos dentro de nós. Ambos trabalharam e suaram muito para transmitir sabedoria e um legado; agora, o mínimo que devo fazer é dar o meu melhor em tudo. Descanse em paz e obrigado pelas broncas, pois hoje vivo tudo aquilo que o senhor me disse que um dia eu viveria. Família Abravanel, que o senhor console o coração de todos".