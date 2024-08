ÍCONE DO PAÍS

Luto na TV: relembre a trajetória de Silvio Santos, morto aos 93 anos

Conheça mais sobre a carreira de um dos maiores brasileiros de todos os tempos



Gabriel Moura

Da Redação

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 10:21

Silvio Santos Crédito: Divulgação

Apresentador, comunicador, empresário, homem do Baú, dono do SBT, Senor Abravanel, ou, simplesmente, Silvio Santos. Um dos brasileiros mais marcantes de todos os tempos morreu neste sábado (17), aos 93 anos.

A notícia foi confirmada pelo SBT, nas redes sociais. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o SBT lamentou a destacou que Silvio será eterno.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", diz a nota.

O apresentador tinha sido internado em 18 de julho, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de contrair o vírus da gripe H1N1, mas teve alta dois dias depois. Já no início deste mês, no dia 1º de agosto, voltou a ser hospitalizado para exames de imagem.

Silvio deixa cinco filhas (Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia e Rebeca), 13 netos, quatro bisnetas e uma legião de fãs por todo o Brasil. Ele estava afastado da televisão desde setembro de 2022.

Trajetória

Filho de dois imigrantes judeus nascidos no antigo Império Otomano, Senor Abravanel, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.

Ele começou a trabalhar cedo. Um de seus primeiros empregos foi durante as eleições de 1946, quando Silvio, então com 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro.

Mostrando tino de empreendedor, ele enxergou aquilo como oportunidade e decidiu começar um negócio com o mesmo produto.

Radialista

Enquanto realizava as vendas, o pequeno Senor se destacava por uma voz marcante e muito carisma. Por conta de seu talento, ele foi convidado para realizar um teste na Rádio Guanabara, no qual passou em primeiro lugar, superando nomes como Chico Anysio.

Apesar da façanha, ele decidiu seguir como ambulante pois ganhava mais dinheiro assim. A guinada à comunicação se deu aos 18 anos, quando ele foi convocado pelo Exército.

Por ser militar, ele não podia conciliar a carreira com o emprego de camelô. Com isso, ele voltou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói nos dias de folga, para ter uma renda extra.

O rapaz logo começou a fazer sucesso e, aos 20 anos, decidiu se mudar para São Paulo, onde começou a apresentar espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Pouco tempo depois, foi contratado como locutor de rádio da Rádio Nacional de São Paulo.

O nome Senor Abravanel era de difícil pronúncia, sendo constantemente confundido com "Senhor". Para tornar-se mais popular, rebatizou-se: surgia Silvio Santos.

Homem do baú

A carreira de apresentador decolava, mas o que transformou Silvio Santos em um milionário foi uma parceria com o amigo e também radialista Manoel da Nóbrega. Em 1958, o humorista da Praça estava com dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos a prazo.

O Baú da Felicidade era um sistema de carnês em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedos ao longo do ano e recebia os produtos no Natal. As vendas iam bem, o problema era a entrega das mercadorias.

Silvio enxergou o problema como oportunidade e assumiu o controle total da empresa. Era o início do que viria a se tornar o Grupo Silvio Santos.

A grande inovação foi a criação de lojas onde os clientes poderiam trocar os carnês quitados tanto por brinquedos quanto eletrodomésticos.

TV 1961

Silvio Santos estreou seu primeiro programa na TV, chamado “Vamos Brincar de Forca” – que mais tarde se tornaria o “Programa Silvio Santos” –, onde passou a fazer propaganda do Baú da Felicidade.

Silvio sempre disse que não queria ser dono de televisão, mas que foi obrigado a tornar-se pois todas as portas se fecharam para ele.

Os planos de iniciar o canal começou no início da década de 70, com a emissora fundada em 1975, quando venceu a concorrência para o Canal 11, do Rio de Janeiro. A emissora, chamada TVS, começou a operar com mais de 13 mil funcionários e contou com um investimento inicial de US$ 10 milhões.

Em 1981, Silvio ganhou a concessão de mais quatro canais, que juntos passariam a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, o popular SBT.

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Silvio se dedicou especialmente à consolidação e expansão do SBT, mas nos anos 2000 voltou a se aventurar em novas áreas. Em 2006 fundou a Jequiti cosméticos e, em 2007, inaugurou o hotel Sofitel Jequitimar Guarujá.