BRASIL

Lula diz que Silvio Santos 'fez muita gente feliz' e que assistia ao programa do apresentador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (18) que o apresentador Silvio Santos "fez muita gente feliz". Ao visitar a sala de situação montada em Brasília para monitorar a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), ele comentou a morte do apresentador do SBT.