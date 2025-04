DETONOU R9

Mentiroso? Ex-presidente do Flamengo revela bastidor e xinga Ronaldo Fenômeno: 'Filho da p...'

Márcio Braga deu versão sobre o que teria ocorrido na controversa ida do craque ao Corinthians

A controversa ida de Ronaldo Fenômeno ao Corinthians, em 2008, foi bastante criticada por Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo. O ex-dirigente rebateu uma recente declaração dada pelo ex-jogador e fez duras críticas a ele - inclusive, xingando R9 de "mentiroso filho da p...".>

Tudo começou quando, em entrevista ao canal Flow Sport Club, Fenômeno contou sua versão sobre o que aconteceu na época. Ele afirmou que não foi procurado por ninguém da diretoria rubro-negra para assinar contrato, mesmo treinando na Gávea para se recuperar de cirurgia. Também falou que não ter vestido a camisa do Fla era uma de suas maiores frustrações na carreira.>

Mandatário do Flamengo à época, Márcio Braga se mostrou furioso com a declaração. Em entrevista ao canal Antenados na Jogada, ele atacou Ronaldo e assegurou que o clube carioca tentou, sim, contratá-lo.>

"Ele ligou para mim, esse Ronaldo, mentiroso, filha da p***, ligou para mim: 'Presidente, o Corinthians me quer, mas não vou, sou Flamengo e quero ficar aqui'. Falei: 'Ué, então vamos assinar o contrato'. Dois dias depois, ele estava no Corinthians. Tão simples quanto isso... Falso, ele é Flamengo falso", disse o ex-presidente.>

Márcio disse que chegou a se reunir com um representante de Ronaldo. "Fui almoçar com o procurador dele duas vezes e paguei o almoço. A primeira vez conversamos e chegamos à conclusão que era perigoso fazer um contrato de trabalho com o atleta que estava em recuperação porque ele poderia criar uma ansiedade para se recuperar e jogar, o que não seria bom para ele. Veio a segunda etapa, tentamos fazer e não estava na hora", comentou.

