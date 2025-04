SEM CONFUSÃO

Pai da prima da ex? Entenda a árvore genealógica da família de Hulk, casado com a sobrinha da ex-esposa

O jogador do Atlético-MG tem filhos com ambas, e as crianças são ao mesmo tempo primas e irmãs

Marina Branco

Publicado em 7 de abril de 2025 às 10:00

Hulk, Camila, Ian, Thiago, Alice e Zaya Crédito: Reprodução I Instagram

Quem acompanha o mundo do futebol ou das fofocas, provavelmente já ouviu a história de Hulk, atacante do Atlético-MG. Polemizado por ter casado com a sobrinha de sua ex-esposa e ter filhos com ambas, o atacante sempre é mencionado com relação à sua família, que acaba tendo uma configuração tão confusa quanto incomum. >

Para entender a árvore genealógica, é preciso seguir uma ordem cronológica e ir com calma, conhecendo os membros um a um antes de pensar que a filha de Hulk é prima da ex dele. E é justamente com essa ex-esposa, Iran Ângelo, que tudo começou.>

Por doze anos, Hulk teve um relacionamento com Iran, com quem teve os filhos Ian, Tiago e Alice. Enquanto ainda era casado com a ex-esposa, ele chegou a ser padrinho do casamento da sobrinha dela, Camila Ângelo, com outro homem, em 2015.>

Iran, Hulk e Camila Crédito: Reprodução

Um tempo depois, Hulk se divorciou de Iran, e apenas três meses depois, assumiu o namoro com Camila, sobrinha de Iran. Com ela, Hulk já tem duas filhas, Zaya e Aisha, recém-nascida.>

Com isso, as filhas de Camila são, ao mesmo tempo, irmãs e primas de segundo grau dos filhos de Iran. São irmãos, pois os cinco têm o mesmo pai, mas são primos, porque suas mães são tia e sobrinha. Os três filhos de Iran são, inclusive, primos de Camila, e as filhas de Camila são sobrinhas-netas de Iran.>

Na família, tem ainda mais nomes conhecidos - Yugnir Ângelo, irmão de Camila (a sobrinha), é ex de Marília Mendonça, tendo chegado a noivar com a cantora em 2018, após quase dois anos de namoro. Hoje, ele é conhecido por sua participação na quinta temporada do reality Power Couple, ao qual foi com sua atual esposa Mirela Janis.>

Quem é quem:

Iran Ângelo: ex-esposa de Hulk, irmã de Niris Ângelo, mãe de Ian, Tiago e Alice, e tia-avó de Aisha e Zaya>

Niris Ângelo: irmã de Iran Ângelo (ex de Hulk), mãe de Camila Ângelo (esposa de Hulk), sogra de Hulk, avó de Aisha e Zaya e tia-avó de Ian, Tiago e Alice>

Camila Ângelo: esposa de Hulk, filha de Niris Ângelo, sobrinha de Iran Ângelo, mãe de Aisha e Zaya e prima de Ian, Tiago e Alice>

Aisha e Zaya: filhas de Hulk e Camila, sobrinhas-netas de Iran (ex de Hulk), netas de Niris, primas e irmãs de Ian, Tiago e Alice>