'ATACANTE FIEL'

Hulk mostra capela construída na mansão onde mora com Camila Ângelo

A filmagem foi publicada pela arquiteta Mariana Maran e repostada pelo jogador nesta segunda-feira (24)

Artilheiro, "cheio da grana" e religioso fiel. O jogador do Atlético-MG Hulk compartilhou com os seguidores um vídeo de como ficou a capela construída na mansão em que mora com a médica Camila Ângelo. A filmagem foi publicada pela arquiteta Mariana Maran e repostada pelo jogador nesta segunda-feira (24).>

Hulk e Camila casaram em cerimônia religiosa no último mês. Eles já eram casados no civil desde 2020. O relacionamento começou após término do jogador com Iran Ângelo, que é tia de Camila. Com a atual esposa, Hulk é pai de Zaya e Aisha. Com Iran, ele teve três filhos: Ian, Tiago e Alice. Os três são meio-irmãos de Zaya e Aisha por parte de pai, e primos das duas por parte de mãe.>