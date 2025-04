EXÓTICO

Ex-Bahia, Everaldo usa absorvente íntimo no nariz para estancar sangue

Cena inusitada aconteceu durante jogo do Fluminense contra o Red Bull Bragantino

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2025 às 08:20

Everaldo com dois absorventes internos no nariz Crédito: Reprodução

Ex-Bahia, o atacante Everaldo protagonizou uma cena inusitada durante a vitória do Fluminense sobre o Red Bull Bragantino por 2x1, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi flagrado com dois absorventes íntimos no nariz. A cena exótica tem explicação: era para estancar um sangramento no nariz, após o atleta sofrer um choque durante uma disputa de bola nos minutos finais da partida, disputada no último domingo (6).>

O Fluminense afirmou, ao Portal LeoDias, que foi colocado um tampão no atacante para que o time não tivesse um homem a menos no confronto. Everaldo entrou na partida aos 23 minutos da etapa final, no lugar de Germán Cano. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, Isidro Pitta empatou no segundo e Martinelli, nos acréscimos, deu a vitória ao Flu.>