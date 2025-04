BRIGA

Jogador do time de Ronaldo Fenômeno agride companheiro com soco durante jogo; veja

Episódio aconteceu neste domingo (6), durante goleada sofrida pelo Real Valladolid

O time de Ronaldo Fenômeno na Espanha, o Real Valladolid, vive um momento de crise na temporada. Além de ocupar a última posição do Campeonato Espanhol, dois jogadores do próprio time brigaram durante uma partida. Um dos atletas chegou a agredir o companheiro com um soco. >