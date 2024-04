"RECEBI OLHARES HOSTIS"

Bailarina de Ratinho se demite após apresentador fazer 'piada' com seu cabelo

Apresentador pediu que uma colega tocasse no cabelo de Cintia Mello para conferir se era uma peruca

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 20:56

Dançarina Cintia Mello Crédito: Reprodução/Instagram

A bailarina Cintia Mello pediu demissão do programa do Ratinho após o apresentador fazer uma “piada” com o seu cabelo. Ele pediu para uma colega da dançarina puxar o cabelo dela para se certificar de que não era uma peruca. Na ocasião, Ratinho ainda disse ter visto um piolho.

Após o episódio, que repercutiu nas redes sociais, Cintia relatou que esperava um pedido de desculpas, mas isso não ocorreu. Ela optou por pedir demissão do programa.

"Eu decidi me desligar do programa do Ratinho. Há alguns dias fui tragada por uma situação em que eu não escolhi passar, e quero deixar bem claro aqui que tenho muito orgulho de ser uma mulher negra. Fui pega de surpresa por uma brincadeira inoportuna e para mim contraditória, por ter sido feita por uma pessoa que sempre elogiou meu cabelo natural" iniciou em um vídeo no Instagram.

Cintia desabafou que após o momento constrangedor, buscou uma conversa para explicar as implicações sociais e raciais das falas de Ratinho, mas não teve sucesso. Ela trabalhava no programa do SBT ao lado do apresentador há nove anos.

"Por ter liberdade, afinal, são nove anos de convivência, resolvi buscar uma conversa. Tentei explicar quais são os estigmas de uma brincadeira como aquela, como acaba impactando na vida de pessoas negras, como impactou no meu cotidiano, na minha saúde mental, na minha vida profissional, até porque trabalho com a minha imagem nas redes sociais. Na outra semana, tinha esperança que algo acontecesse, ou uma conversa pessoalmente, uma nota, um esclarecimento público porque meu constrangimento foi público, mas nada aconteceu".

O vídeo, que foi ao ar no dia 1º de abril, repercutiu nas redes sociais. Páginas de movimentos negros acusaram o apresentador de racismo e outras pessoas também repudiaram as falas de Ratinho. Segundo Cintia, apesar de não ter culpa, ainda foi hostilizada nos bastidores.