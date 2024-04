RACISMO RECREATIVO?

Ratinho diz ter visto piolho em cabelo de bailarina negra e sofre críticas

Uma polêmica circula nas redes sociais onde mostra o apresentador Ratinho fazendo uma "brincadeira" com o cabelo crespo e black de uma dançarina do programa.

O vídeo mostra Ratinho questionando se o cabelo de Cintia Mello é peruca. Ainda na conversa, ele insinua que viu um piolho andando pelo cabelo da dançarina, causando um mal-estar entre as bailarinas que também estão no palco.

"Estou triste com alguns fatos, mas todo mundo que me acompanha sabe o quanto eu sou verdadeira, sou justa e não tenho problema nenhum em falar sobre as coisas que acontecem na minha vida, afinal as minhas redes sociais são abertas. Mas nesse exato momento estou cuidando da minha filha, estou cuidando das minhas coisas, preciso trabalhar, mas eu preciso ter discernimento e calma para falar a respeito do assunto", continuou.